Quem é a mulher por trás do método que está revolucionando o mundo do alongamento de cílios?

O alongamento de cílios, uma técnica cada vez mais popular no mundo da beleza, mas até hoje carregou riscos significativos por conta da falta de inovação do mercado. Profissionais e clientes enfrentavam desafios que vão de problemas respiratórios a reações alérgicas. Preocupada com a segurança dessa prática, Verônica Soberan decidiu transformar o mercado, criando um método inovador e mais seguro tanto para as clientes quanto para as profissionais: o método B-LED.

Mas quem é Verônica Soberan, a mulher por trás dessa revolução?

Verônica não começou sua carreira na beleza. Na adolescência, a falta de acesso a salões a levou a aprender a cuidar de si mesma, o que acabou plantando as sementes para uma carreira que ela, até então, nem imaginava. Sua trajetória profissional teve início em outra área: Verônica estudou Direito e realizou o sonho de infancia, trabalhar na polícia civil, onde ajudava vítimas de violência doméstica e abuso sexual. No entanto, reviver seus próprios traumas diariamente a levou a um esgotamento emocional, e ela decidiu deixar a polícia e buscar de novos caminhos.

A desilusão profissional e o casamento conturbado a levou para uma depressão e Verônica encontrou na beleza um refúgio. O que começou como um curso de maquiagem e design de sobrancelhas, uma tentativa de amenizar a tristeza, logo se transformou em uma profissão promissora. Rapidamente, ela construiu uma sólida base de clientes e investiu em sua formação, especializando-se em micropigmentação e alongamento de cílios. Com seu talento reconhecido, passou a ensinar e abriu sua própria clínica de estética, além de lançar o podcast Soberan Cast, focado em empoderar profissionais da área da beleza.

Mas o sucesso trouxe também um desafio grave: Verônica começou a enfrentar complicações de saúde por causa da exposição aos gases tóxicos dos adesivos de cílios. Esses problemas a obrigaram a se afastar do alongamento de cílios, levando-a a questionar seu futuro na carreira. Determinada a encontrar uma solução, Verônica mergulhou nos estudos, com a ajuda de sua irmã, química, e em referências de pesquisas científicas internacionais, até descobrir a fotopolimerização, uma tecnologia usada por dentistas há décadas, que usa a luz para curar adesivos e resinas. E recentemente tem sido usada em países europeus, americanos e asiáticos no alongamento de cílios.

Foi então que, ela pegou a ideia, adaptou para realidade brasileira e criou o método B-LED, que utiliza luz azul visível, semelhante à luz emitida por telas de celular, para secar o adesivo dos cílios. Essa técnica revolucionária reduz em 80% a liberação de gases tóxicos, tornando o processo mais seguro para profissionais e clientes. Com o B-LED, Verônica não só conseguiu voltar ao trabalho, como também transformou a experiência no setor de beleza.

Verônica Soberan é incisiva em seus alertas sobre os perigos dos métodos tradicionais, que expõem profissionais e clientes a produtos químicos prejudiciais. Ela também destaca os riscos do método que utiliza luz UV, cujos efeitos cumulativos sobre pele e olhos podem ser perigosos.

Já o método B-LED oferece uma alternativa segura e eficaz, que minimiza drasticamente a liberação de gases tóxicos e garante um ambiente de trabalho mais saudável.

Hoje, Verônica é uma voz ativa na defesa de um mercado de beleza mais seguro, capacitando profissionais com conhecimento e inovação. Sua história de resiliência e determinação inspira milhares de mulheres, mostrando que é possível transformar desafios pessoais em um impacto positivo para toda uma indústria. Verônica Soberan não é apenas uma empreendedora; é uma pioneira em um setor que, com seu método, está sendo transformado para melhor.

