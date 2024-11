Tiago Ghidotti Samanta Quadrado representa o Brasil, através do Instituto Simbora Gente, no 12º Fórum Urbano Mundial da ONU

O fórum, que acontece bienalmente em várias cidades do mundo, é agora reconhecido como o segundo evento mais significativo da ONU, depois da cúpula do clima.

O evento, coorganizado pelo governo egípcio e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), tratou o tema “Tudo começa em casa: ações locais para cidades e comunidades sustentáveis”, com o objetivo de promover soluções locais para os desafios urbanos sem precedentes que o mundo enfrenta hoje, incluindo rápida urbanização, aumento da pobreza urbana, escassez de moradias e impactos das mudanças climáticas.

O 12º Fórum, realizado no Centro Internacional de Exposições do Egito, no Novo Cairo, atraiu mais de 20.000 participantes de mais de 170 países, incluindo representantes de instituições de financiamento, sociedade civil, comunidade empresarial e setores de planejamento urbano. E foi transmitido ao vivo em seis idiomas da ONU — árabe, inglês, chinês, russo, francês e espanhol — juntamente com o árabe e as línguas internacionais de sinais.

Os participantes presenciaram mais de 500 sessões e workshops, trocando percepções e ideias sobre diversas questões de desenvolvimento urbano.

Junto a um time de brasileiros, o Instituto Simbora Gente, foi uma das instituições convidadas para representar o Brasil nesse evento e participou de duas mesas de discussão: “Habitação como bem comum para sociedades inclusivas e resilientes – acessibilidade” e numa segunda Mesa sobre pessoas com deficiência. A atriz Samanta Quadrado participou como Autodefensora representando o Instituto Simbora Gente ao lado de sua colega Beatriz Ananias e da fundadora Fabiana Duarte . “Representatividade importa, afirma Samanta, e nós estamos orgulhosas de fazer parte dessa jornada e desse evento tão significativo.”

“Empoderar pessoas com deficiência não é apenas uma questão de inclusão, mas de autodefensoria e direitos humanos.” Finaliza Fabiana Duarte . A participação do Instituto Simbora Gente foi fundamental para elevar a voz das pessoas com deficiência no Brasil e estabelecer conexões valiosas com organizações de todo o mundo.

