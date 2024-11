Reprodução/Instagram Lucas Souza abre o jogo sobre a sexualidade e revela estar na 'seca' há meses

O influenciador Lucas Souza abriu o jogo sobre sua sexualidade na quarta-feira (13), durante uma participação no podcast "De Hoje a Oito" com Kadu Brandão. Na conversa, o ex-participante de "A Fazenda" também comentou estar na "seca" há alguns meses.

Após deixar o confinamento do reality, Lucas publicou uma carta aberta para dialogar com seus seguidores sobre sua autoafirmação sexual. Na época, o ex-militar mencionou ser bissexual, embora hoje considere que esse termo não o represente completamente.

"O meu caso teve uma repercussão nacional, e isso pode ajudar a abrir discussão sobre pessoas que não estão bem resolvidas consigo mesmas. No início da minha carta aberta, eu sabia que muita gente não entendia o que é pansexualidade. Usei o termo bissexualidade para simplificar e ser mais fácil de entender", disse Lucas a Kadu Brandão.

Segundo o ex-marido de Jojo Todynho, o termo que melhor o define é pansexual. "A pansexualidade é isso: o gênero não interfere no seu gostar, na sua conexão com a pessoa. Em resumo, é alguém que não tem preconceito em relação a ninguém", explicou.

Na entrevista, o influenciador também revelou ser discreto em assuntos de relacionamento e mencionou estar há dois meses sem beijar.

"Tenho deixado minha vida pessoal de lado. Está completamente de lado, parada. Acho que tem uns dois meses [que não beijo na boca]. Preciso dar uma movimentada, fazer um auê. Estou chatinho", confessou.

O apresentador Kadu Brandão brincou com a proximidade do carnaval, mas Lucas revelou que evita beijos em público.

"Não consigo ficar com pessoas na rua. Sou meio tímido para essas coisas. Acho tão feio. Na época que eu era anônimo, não fazia isso. Era o chato do rolê. Meus colegas do quartel iam para a balada, ficavam com todo mundo, e eu combinava com alguém para depois. Não gosto de passar essa imagem de pegação", explicou.