Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez , aos 55 anos, abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta para se relacionar amorosamente. Durante uma participação no Vênus Podcast, a apresentadora revelou que muitos homens têm "medo" de se envolver com ela, e confessou não entender exatamente o motivo.

“Não sei do que [eles têm medo], não entendi se é porque eu sou alta, ou o que eles imaginam. Não sei o que projetam em mim”, comentou. A apresentadora disse acreditar que a independência pode intimidar homens inseguros.





“Sou extremamente independente, só fico com quem eu quero e quando eu quero eu quero mesmo. Gente, eu sou uma pessoa normal como todo mundo, comigo você pode falar o que quiser. Eu prefiro que diga a verdade do que uma mentira bonitinha”, explicou. Gimenez também compartilhou que, apesar de se considerar uma pessoa divertida e leve, já teve relacionamentos que não avançaram porque os parceiros se sentiam “inferiores” a ela.

“Eu topo tudo. Não me intimido com ninguém. Então é muito triste saber que os homens têm medo [de se relacionar comigo]. Já aconteceu de ter relacionamentos que não foram para frente porque os homens se sentem menos que eu, e eu não entendo isso, porque se eu estou com um homem, eu não acho que ele é menos, e é triste de ver porque não vai pra frente o relacionamento”, desabafou.