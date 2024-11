Instagram/@anacastelacantora 12/11/2024 Ana Castela agitou as redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni





A cantora Ana Castela agitou as redes sociais nesta terça-feira (12) ao compartilhar fotos de biquíni durante sua viagem a Miami, nos Estados Unidos.

Deitada em um sofá ao ar livre e usando um elegante biquíni preto, ela exibiu sua silhueta e a tatuagem na costela, arrancando elogios dos seguidores.





Nos comentários, uma enxurrada de mensagens de admiração: "Tem que respeitar", elogiou um fã; "Que mulher", exaltou outro; "Uma gata", disse um terceiro; "Perfeita", disparou mais um.

Ana Castela está nos Estados Unidos para participar da cerimônia do Grammy Latino , onde foi indicada na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com seu álbum Boiadeira Internacional . A premiação acontecerá no dia 14 de novembro, e a cantora está entre os destaques da música brasileira na disputa.