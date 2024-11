Instagram/@lucianagimenez 12/11/2024 Luciana Gimenez exibe suas curvas ao posar de biquíni





Luciana Gimenez, aos 55 anos, agitou as redes sociais nesta terça-feira (12) ao compartilhar cliques de biquíni branco em uma varanda com vista para a praia do Rio de Janeiro.

Com um drink na mão, a apresentadora legendou as fotos com a frase: "O Rio de Janeiro continua lindo." Em seguida, Luciana foi fotografada tomando uma ducha, esbanjando charme e descontração.





A publicação rapidamente recebeu uma chuva de comentários. “Quem continua linda é você”, escreveu um seguidor. “Me esforçando fortemente pra chegar nesse shape”, comentou outro. “Ê mulher que não envelhece, tá cada vez mais deslumbrante” , elogiou um terceiro fã.