Foto: Reprodução / Instagram / @ludmilla Ludmilla

À espera do primeiro filho com Brunna Gonçalves, Ludmilla, de 29 anos, vai participar do "G20 Favelas". A cantora compõe o elenco da mesa "Música: Empoderamento e Expressão Cultural nas Favelas", que ocorre na próxima sexta-feira (15), no Rio de Janeiro.





"A cantora Ludmilla será uma das palestrantes do World Forum Favelas, no dia 15, às 16:30h. O fórum ocorrerá de 14 a 16 de novembro no Rio de Janeiro, com o objetivo de levar as demandas das favelas ao centro do debate global", explica a International Favela’s Conferences, por meio do Instagram.





Ludmilla não estará sozinha durante a condução dos debates promovidos pelo evento. A funkeira estará ao lado de Pedro Zezé e Amauri Soares. "Participar do G20 Favelas é uma honra para mim. É mais uma oportunidade de usar minha voz para fortalecer quem vive nas favelas e nas periferias do Brasil. Esses lugares também são berços de muita criatividade, resiliência e talento”, disse a cantora à coluna de Ancelmo Gois no "O Globo".





"Estar aqui representa dar voz a milhões de pessoas que, assim como eu, vieram de onde poucos acreditam que os sonhos podem se tornar realidade. Precisamos mostrar para o mundo o valor das favelas e celebrar o poder que vem desses lugares", acrescentou ao mesmo veículo.





Primeira gestação

Ludmilla experienciará a maternidade pela primeira vez. Ela e Brunna Gonçalves, de 32 anos, revelaram a gestação no último sábado (9), durante um show em São Paulo. Na última terça-feira (12), Brunna usou as redes sociais para compartilhar o primeiro ultrassom do bebê.