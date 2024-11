Divulgação MC Joãozinho VT

Mc Joãozinho VT celebrou em grande estilo seu aniversário e o lançamento do mais novo EP, chamado Coração de Ouro. A festa, que aconteceu em São Paulo, foi marcada pela presença de amigos, familiares, celebridades da música e influenciadores, que se reuniram para prestigiar o artista em um dos momentos mais importantes da carreira até então.

O evento contou com uma decoração e temática de ouro. A mesa de doces chamou a atenção dos convidados, trazendo barras de chocolate em forma de ouro, que adicionaram um toque sofisticado e criativo à celebração.





Entre os convidados de destaque estavam Wesley Alemão , Tuto , PH , Marks , Mirella , Dynho Alves , Magal , Rodolfinho e Salvador da Rima , além de Diogo 305 e o jogador Robert Arboleda , acompanhados de outras personalidades da mídia e influenciadores. A presença da família de Mc Joãozinho VT foi um dos momentos mais emocionantes da noite.

A experiência dos convidados foi completa com um buffet diversificado, com destaque para a comida japonesa e outras opções de petiscos Drinks e bebidas variadas também foram servidos. O ponto alto da noite foi o lançamento do EP Coração de Ouro, que revela um lado mais profundo e autêntico de Mc Joãozinho VT. Com letras inspiradas em experiências pessoais e mensagens de superação, o projeto foi recebido com entusiasmo pelos presentes.