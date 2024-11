Reproducao: Youtube Armie Hammer

O ator Armie Hammer comemorou o aniversário de 38 anos em agosto, mas um presente que ele ganhou viralizou na última segunda-feira (11). Durante o podcast The Armie HammerTime Podcast , ele afirmou que sua mãe, Dru Hammer, o presentou com uma vasectomia.



No podcast, a mãe ator de Me Chame Pelo Seu Nome disse: "Vamos falar sobre o que eu te dei de presente de aniversário este ano". Segundo Dru, a ideia surgiu quando o filho não tinha ideias de presentes: "Eu ligo para o Armie e digo: 'O que você gostaria de ganhar de presente de aniversário este ano?' E ele responde: 'Não sei, talvez dinheiro. Tanto faz.' E eu falei: 'Acho que vou te dar uma vasectomia'".

Armie afirma que aceitou de bom grado o presente: "Eu chego no consultório e digo: 'Estou aqui para agendar uma vasectomia'".

Canibalismo

Em 2021, Armie foi acusado de mandar mensagens para mulheres com conteúdo sexual e violento explícito, em que menciona fantasias com estupro, mutilação e até canibalismo. O ator ainda foi acusado de abusar sexualmente de uma pessoa.

No podcast, Armie revelou que sofreu aos 13 anos de idade e como isso o afetou na vida adulta: "O que isso fez comigo foi introduzir a sexualidade na minha vida de modo que estava completamente fora do meu controle. Eu estava impotente na situação. Não tinha voz. Meus interesses então, se tornaram: ter controle da situação, sexualmente".

Desde as acusações — que foram provadas serem verdadeiras — Armie chegou a se internar em uma clínica de reabilitação. Em janeiro, ele teve um breve affair com a comediante Brittany Schmitt, de 32 anos, que revelou sobre como foi o relacionamento.

No podcast This is The Worst Podcast , Brittany diz que reconhece que as acusações contra o ex-affair são graves. Entretanto, ela afirma que "tudo que aconteceu entre eles na cama foi consensual". Ela ainda ressalta que "Hammer foi sincero com relação ao seu canibalismo", mas que esse é um "ciclo concluído". Segundo Brittany, sempre ele cruzava uma linha, ela "exigia que ele parasse e era atendida".

Armie deverá retornar as telonas no filme de faroeste Frontier Crucible, em que dará vida a um ex-soldado junta forças com os foras-da-lei para sobreviver na fronteira oeste dos Estados Unidos.