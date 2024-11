Instagram/@lucasranngel 11/11/2024 Lucas Rangel e Lucas Bley celebraram seu casamento no elegante Palácio Tangará





O amor está no ar! Lucas Rangel e Lucas Bley celebraram seu casamento na tarde desta segunda-feira (11) no elegante Palácio Tangará, na zona sul de São Paulo.

A data tem um significado especial: foi escolhida em homenagem à mãe de Bley, que faria aniversário nesse dia. Nas redes sociais , ele compartilhou um texto emocionante sobre a escolha:

“Mãe, chegou o dia do meu casamento! O dia 11/11 finalmente chegou. (...) Decidi tornar o seu dia o meu dia também. Essa é a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade”, escreveu ele.

Instagram/@lucasranngel 11/11/2024 Lucas Rangel e Lucas Bley celebram casamento





O casal se conheceu em 2020, mas oficializou o relacionamento publicamente em junho de 2021. Em 2022, ficaram noivos em um evento no mesmo Palácio Tangará . Antes da cerimônia em São Paulo , também realizaram uma celebração em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cerimônia contou com uma lista exclusiva de 150 convidados, incluindo celebridades e influenciadores, com Gkay como madrinha. Com 12 padrinhos e um dress code detalhado em um guia de 11 páginas, o casamento teve regras claras, como a ausência de acompanhantes para os convidados, uma decisão dos noivos.