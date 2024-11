Brazil News Maíra Cardi





A influenciadora Maíra Cardi , de 41 anos, compartilhou nas redes sociais o desafio de retirar o polimetilmetacrilato (PMMA) do rosto.

Após enfrentar inchaços frequentes causados pela substância, ela decidiu buscar a remoção, especialmente agora que planeja engravidar de seu primeiro filho com o marido, o empresário Thiago Nigro , de 34 anos.

Devido à idade, Maíra considera a possibilidade de recorrer à Fertilização In Vitro (FIV) , mas pretende tentar métodos naturais inicialmente.

Maíra também revelou que, ao fazer o procedimento, não sabia dos riscos associados ao PMMA , nem que essa substância estava sendo aplicada em seu rosto.

Maíra também compartilhou nas redes sociais que passou por duas consultas com especialistas para avaliar a remoção do PMMA . Ambos os médicos a aconselharam a não realizar o procedimento, alertando sobre os riscos que a cirurgia pode trazer para sua saúde.

“No seu caso, não me sinto confortável em fazer o procedimento. Os riscos e os malefícios são maiores do que os benefícios. Se lesionarmos esses nervos durante a retirada, vamos trazer mais malefícios do que benefícios”, explicou um médico durante o vídeo da influenciadora.

Maíra ainda lamenta as restrições causadas pelo PMMA , afirmando que "sofre" por não poder realizar procedimentos estéticos mais avançados, como o laser, devido à substância presente em sua pele. Isso a impede de explorar tratamentos que poderiam aprimorar seu visual e conforto.

“Eu coloquei na maçã do rosto e no bigode chinês, mas como durante a minha primeira gravidez eu fiquei inchada, tenho problema de circulação, eu não queria que isso acontecesse agora durante a minha segunda gestação. Não pode fazer nenhum processo no rosto, como laser, porque inflama e incha. Sofro muito com isso”.

Outro médico também a aconselhou a não realizar a cirurgia para a remoção da substância. “Se fosse o meu rosto, teria receio de fazer essa cirurgia sem ter uma necessidade tão grande, visto que as cirurgias sempre têm riscos. Você está super jovem, não tem indicação de fazer um lifting nem nada. Seria no sentido de melhorar o seu bem-estar, mas você tem que dizer e colocar na balança o quanto isso te incomoda e se vale realmente a pena mexer no rosto”.