Instagram/@suzannafreitas 10/11/2024 Suzanna Freitas renovou seu bronzeado neste domingo





Suzanna Freitas renovou seu bronzeado neste domingo (10) em um passeio na cidade de Mussulo, em Luanda, Angola.

No Instagram, ela compartilhou uma série de belas fotos, com uma surpresa especial na última: uma imagem ao lado do irmão mais novo, Artur , de 7 anos.

A filha de Kelly Key encantou os seguidores, que não pouparam elogios como “Diva perfeita no feed”, “Radiante demais” e “Linda”.