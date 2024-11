Reprodução: Instagram Paulinho Dil

Paulinho Dil, da banda "Os Atuais", sofreu um acidente de carro na última segunda-feira (12) . A informação foi confirmada pelo perfil oficial da banda nas redes sociais. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo capotou na altura do km 50 da ERS-307, local onde tudo ocorreu. O músico voltava para a casa em Campina das Missões, no Rio Grande do Sul.

Após o acidente, ele foi levado em estado grave para o Hospital Vida e Saúde. A banda emitiu um comunicado em relação ao ocorrido: "Gostaríamos de informar a todos os nossos fãs e seguidores que o nosso cantor Paulinho Dill sofreu um acidente grave. No momento, ainda estamos reunindo informações sobre o ocorrido e pedimos compreensão e respeito à privacidade de todos os envolvidos", iniciou a mensagem.

"Assim que tivermos mais detalhes e atualizações, compartilharemos com vocês. Agradecemos pelo carinho e apoio de sempre", acrescentou o grupo musical. Na manhã desta terça-feira (12), o perfil atualizou o estado de saúde do músico.

“Informamos que o nosso cantor Paulinho Dill permanece em estado grave e seguimos acompanhando seu quadro. Teremos uma nova atualização ao meio-dia", divulgou a conta. De acordo com informações do g1, um amigo também estava no veículo, mas não teve ferimentos de alto risco. Ele foi encaminhado para o mesmo hospital no qual o perfomer está.

Em conversa com o portal, Jacke Tolfo, diretor da banda, lamentou: "Foi muito grave. Neste momento, ele está hospitalizado em Santa Rosa. Ele está entubado, respirando por aparelhos. Neste momento, a gente quer muita oração, pedir o carinho de todos".