Ludmilla e Brunna Gonçalves surpreenderam ao informar que estão esperando um filho. No último sábado (09), as mamães de primeira viagem revelaram que a dançarina está grávida do primeiro filho com a cantora.



Em entrevista ao Fantástico no último domingo (10), elas explicaram que não têm o desejo de contar a previsão da data de nascimento. "Isso é uma coisa que a gente ainda não quer falar agora", iniciou a artista.

"É, a gente só quer guardar esse momento para gente, para pelo menos ter uma coisa só nossa, sabe?", complementou a ex-BBB. Além disso, as duas detalharam como tudo ocorreu e o momento em que a dançarina descobriu a gravidez.

"Eu fui na farmácia, comprei vários testes. E depois do quarto dia, eu comecei a fazer os testes. Eles dão nove dias de tolerância. Para dar positivo, nove dias. No quarto dia, eu já comecei. E aí, sozinha, fiz o teste, negativo. Eu falei: tá. É normal", explicou Gonçalves.

Depois do quinto dia, o teste deu positivo. Sobre a notícia, Brunna afirmou: "Foi um momento muito íntimo e muito marcante. E muito especial. Aí virou uma chavinha nas nossas vidas".

