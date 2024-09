Instagram Isabeli Fontana em novo registro no Instagram

A modelo Isabeli Fontana , de 41 anos, deixou seus seguidores chocados ao compartilhar uma selfie neste segunda-feira (9), em que exibe o seu corpão em um biquíni colorido .



Na publicação, a esposa do cantor Di Ferreiro marcou o educador físico responsável pelo seu emagrecimento. O profissional é especializado em emagrecimento e definição. Além da vida fitness que leva, no entanto, a modelo também realizou alguns procedimentos cirúrgicos.

Isabeli fez a retirada do silicone recentemente, além de mexer na barriga com o objetivo de deixar a região mais firme. Na época, a modelo explicou: "Eu tinha um incômodo por meus seios serem um pouquinho maiores. Não combinava com o meu corpo. Eu quis fazer o explante, que é tirar as próteses, e vi que era possível fazer a enxertia de gordura nas mamas para ficar mais natural e combinar mais com o meu corpo".

Ela continua e afirma que aproveitou para fazer outros procedimentos: "O doutor me indicou procedimentos que podem tratar a flacidez, ainda mais do pós-mãe. Quando você vira mãe, a barriga estica. Completei seis meses de cirurgia e eu estou muito feliz com o resultado".

"Fiquei com a pele grudadinha no abdômen, fiquei toda firme, eu adorei. Eu estou superfeliz com o meu corpo novo. Pronta para trabalhar", conclui a modelo.

Isabeli é mãe de Lucas, de 17 anos, e Zion, de 20 anos, frutos do relacionamento com Henri Castelli e Álvaro Jacomossi, respectivamente.

