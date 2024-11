Reprodução: Globoplay Ana Maria Braga em participação do programa "50 & Uns"

Ana Maria Braga conversou a respeito de sua vida amorosa aos 75 anos . Em participação do programa " 50 & Uns", apresentado por Angélica , a veterana avaliou a sua relação com o amor.



"Eu diria que, na minha idade, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos, por exemplo. Eu me sinto com 20 anos. Meu coração tem uma idade média assim, juízo acho que está por aí também, uns 20 anos", explicou ela na atração do Globoplay que estreou neste domingo (10).

Ela, então, explicou que a volta do câncer fez com que ela vivesse de uma maneira diferente . "Eu, um tempo atrás, tive acho que o maior susto da minha vida, com possibilidades ínfimas de sobreviver e, a partir do momento que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui, a minha vida mudou", disse a apresentadora.

"Depois daquele fato, acho que dessa ruptura quase, que a gente enxerga que, realmente, pode ir embora amanhã, sem ninguém dar aviso prévio, é sempre um dia a ser vivido, é o melhor dia da minha vida. Tem que ser", acrescentou ela. Ana Maria Braga já venceu a doença quatro vezes, sendo a última em 2020.