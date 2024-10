Reproduções Patrícia Poeta surge sambando e habilidade divide opiniões: 'Corajosa'

A apresentadora Patrícia Poeta publicou um de seus ensaios de samba nesta quinta-feira (31). Cotada para desfilar pela Grande Rio no carnaval de 2025, a habilidade da jornalista, no entanto, dividiu opiniões.

Através do Instagram, Patrícia compartilhou um vídeo em que mostra sua dedicação para aprimorar o samba no pé. A veterana adotou um look composto por um macacão de academia na cor rosa vibrante e um par de sandálias douradas de saltos grossos.

"Hoje é dia de samba, bebê", escreveu, adicionando a música "Zé do Caroço", um clássico do samba.

Nos comentários, entretanto, a habilidade da apresentadora do "Encontro" dividiu opiniões. "Quando essas artistas vão parar de constranger o samba aff", criticou uma internauta. "É, tem pessoas que nasceram com dom de dançar e outras que, por mais que façam aulas diárias, fica algo mecânico, meio sem vida", adicionou outra.

"Corajosa! Isso mesmo! Eu também treino! Mas o quadril é difícil demais!", avaliou uma terceira. "Não samba nada, verdade seja dita, ué...", comentou outro internauta.

Apesar das críticas, Patrícia Poeta recebeu o apoio de famosos e internautas. "Quanta determinação, Patrícia! Parabéns! O seu samba no pé está ficando cada dia mais bonito", elogiou uma seguidora. "Acho lindo ver uma mulher entrar de cabeça no novo, se arriscar e conseguir", exaltou outra.

"Vem musa focada por aí", escreveu Mileide Mihaile, também musa da Grande Rio para 2025. "Tá arrasando muitooooo", dedicou a ex-BBB Isabelle Nogueira.