Reprodução/Instagram Ana Maria Braga







Ana Maria Braga e a equipe do Mais Você estão a caminho de Honolulu, no Havaí, para uma série de reportagens especiais que marcarão os 25 anos do programa. A apresentadora compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a extensa viagem, que incluiu várias escalas e imprevistos no trajeto.





"Foi uma verdadeira maratona", comentou Ana Maria. "Saímos de São Paulo, passamos por Miami, depois Los Angeles e, finalmente, estamos indo para Honolulu. Foram 26 horas de deslocamento até agora, com direito a longas esperas nos aeroportos." A apresentadora também mencionou que os diferentes fusos horários a deixaram confusa, já que o Havaí está 7 horas atrás do horário de Brasília.

Perrengues chiques

A jornada teve seus desafios antes mesmo de começar. No domingo, Ana Maria e sua equipe enfrentaram um congestionamento de 2h30 a caminho do Aeroporto de Guarulhos, provocado pelas chuvas intensas que atingiram São Paulo. "Se prepare para imprevistos quando for viajar, especialmente com o trânsito de São Paulo", alertou ela de forma bem-humorada nas redes sociais.

Enquanto a equipe do Mais Você está no Havaí, o programa será comandado por Fabricio Battaglini e Talitha Morete. "Honolulu, estamos chegando, mas quem sabe como estaremos depois dessa maratona?", brincou Ana ao finalizar sua postagem. A equipe deve permanecer no Havaí até o início de novembro, registrando momentos especiais dessa comemoração.