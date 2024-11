Foto: Reprodução Fiuk e Pedro Novaes

No início dessa semana, Pedro Novaes estreou como um dos protagonistas de "Garota do Momento", novo folhetim das seis da TV Globo . O ator interpreta Beto, o mocinho da nova novela das 18h.

Em entrevista ao jornal O Globo , inclusive, o ator afirmou que no período em que ficou longe das telinhas, se afundou nos estudos para amadurecer como ator: "Trago um Pedro muito mais seguro e consciente. Construí uma bagagem maior de estudos e desenvolvi uma visão mais apurada para melhorar meu trabalho. Ao longo do tempo, busquei mais referências. Estou em um momento muito bom da minha carreira, em paz e feliz com esta fase da minha vida," concluiu.

Assim como o ator, filhos de artistas já consagrados conquistam papéis em obras como novelas, séries e filmes e mostraram seus talentos emocionando o público brasileiro.

O IG Gente lembrou alguns nomes que em pouco tempo de carreira conquistaram papel de destaque em novelas e séries brasileira. Confira:



Fiuk

Foto:Reprodução Fiuk em "Malhação ID"

Filho do cantor Fábio Junior , o primeiro papel de Fiuk na televisão foi em "Malhação: ID", de 2010. Na trama, ele interpretava o personagem Bernardo, o qual era o protagonista da obra. Após isso, em 2016, ex-BBB participou da novela "A Força do Querer", escrita por Gloria Perez .

No folhetim, o cantor também estava à frente da trama, na qual vivia o personagem Ruy. O ator dividiu o protagonismo masculino com Marco Pigossi .

Pedro Novaes

Foto: Reprodução Pedro Novaes em "Garota do Momento"

No ar com "Garota do Momento", seu primeiro papel como protagonista de uma novela, Pedro Novaes é filho dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller . Além do destaque no folhetim escrito por Alessandra Poggi , o artista de 28 anos também protagonizou "Malhação: Toda Forma de Amar. Na obra de 2019, ele interpretava o garoto Filipe.

Recentemente, o ator falou sobre a influencia dos pais na escolha da profissão e rebateu comentários sobre ser nepobaby - termo que se refere a celebridades cujos pais tiveram sucesso nas mesmas carreiras ou em carreiras relacionadas. "Estou seguindo com meus próprios pés. Se eu errar, é comigo. Se acertar, é comigo também. Existe o pré-julgamento das pessoas que esperam algo de mim, mas meu trabalho é diferente do deles", disse ao jornal O Globo .

Louisa Jacobson Gummer

Foto: Reprodução Louisa Jacobson Gummer em "The Gilded Age"

"The Gilded Age", drama de época da HBO, possui duas temporadas e um elenco de veteranos, como Carrie Coon e Christine Baranski . No entanto, um nome que divide protagonismo com as duas atrizes é o de Louisa Jacobson Gummer : filha de Meryl Streep .

Na série criada por Julian Fellowes , a caçula da ganhadora de 3 prêmios Oscar interpreta Marian Brook . Esse é primeiro papel da artista na televisão. Fora a obra, ela também possui uma carreira no teatro.

John David Washington

Foto:Reprodução John David Washington em "Infiltrado na Klan"

O ator de 40 anos é filho de Denzel Washington . Conhecido pelo seu primeiro papel como protagonista em "Infiltrado na Klan", o artista também protagonizou o filme "Tenet", longa dirigido por Christopher Nolan .

Antes dos dois papéis, ele já havia atuado nas obras "Malcom X", "O Livro de Eli", "Monters and Men", "Monster" e "The Old Man e the Gun". Após o destaque na obra de Nolan, John David dividiu o papel principal do filme "Malcolm & Marie", com Zendaya .

Em novembro de 2024, o ator viverá o personagem Boy Willie Charles no drama "The Piano Lesson". O longa é estrelado por ele e Samuel L. Jackson .