Reprodução: Instagram Carlinhos Maia

* ALERTA * Este texto aborda assuntos como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, denuncie! Disque 180

Carlinhos Maia relatou os abusos sexuais que sofreu durante a infãncia em entrevista concedida ao Podpah, na última sexta-feira (08). No papo, o influenciador contou que o crime foi cometido por vizinhos, parentes e uma professora.



"Eu fui abusado várias vezes quando criança, por vizinhos, parentes... graças a Deus eu não me tornei um pedófilo. Até um tempo atrás, não gostava de colocar nem criança no meu colo porque remetia às coisas que faziam comigo e para não acharem que eu iria fazer alguma coisa com a criança. Eu comecei a abraçar meu sobrinho um dia desses", iniciou ele com o relato.

O influenciador digital, então, explicou como um dos abusos ocorreu. "Eu ficava sozinho em casa com 7 ou 8 anos porque minha mãe ia trabalhar junto com o meu pai. Então, minha professora, que me ensinava a escrever, me abusava", disse.

"Só lembro dos peitões na minha cara, e eu criança. Os vizinhos, um segurava numa mão, e o outro segurava na outra, e eu fazia o que vocês já imaginam. Isso foi por muitos anos", afirmou Maia. Após o desabafo, o artista falou sobre como teve que lidar com o que aconteceu.

"Não morri com isso. Foi muito duro, muito maluco, mas... o povo tem o negócio de 'salve sua criança interior'. Para com essa burrice porque você não vai voltar lá, não tem como, você não tem uma máquina do tempo", argumetou ele "Foi minha criança interior que me salvou", avaliou.

"Se ela resistiu a tudo isso e me trouxe até aqui foi porque ela é um super-herói. Agradece à sua criança interior. Você nunca vai viver tudo o que ela sofreu para te salvar e você ser um adulto incrível, forte e resiliente se ficar o tempo todo querendo ir lá. Ela já fez a parte dela, e só quer agora ser liberta", finalizou o ator.