Reprodução: Instagram Cadu Underdog revelou detalhes do momento com o artista

Cadu Underdog, tatuador mineiro que participou do vídeo de Bruno Mars para o Brasil, contou como foi interagir com o artista . Em uma publicação realizada na última quinta-feira (07), o profissional elogiou a postura do astro.



"O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e o cara é muito humilde, muito gente boa. A sensação foi bem legal de estar com ele", elogiou ele. "Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Assinei um contrato falando que eu deveria divulgar as coisas assim que eles divulgassem", disse.

O mineiro também revelou que chegou a ser convidado para ir ao hotel no qual Mars estava hospedado. "Ele foi com a minha cara. Ele chamou eu e minha mulher para o hotel dele, tinha só a galera da equipe dele e a gente ficou lá até tarde tomando uma com o Bruno Mars", comentou Cadu.

Ele ainda explicou que não publicou fotos com o musicista por conta do contrato que assinou. "Por enquanto estou mantendo tudo mais quietinho, não estou falando muitos detalhes, mas assim que eu tiver a resposta da produção dele, vou divulgar mais coisas. Inclusive fotos que a gente tirou aqui no estúdio", prometeu ele. "O cara é super gente boa, parecia um amigo. Não era um cara que se acha porque é famoso, sabe?", finalizou o tatuador.

Bruno Mars ficou no Brasil por 1 mês

A passagem do cantor pelo país durou cerca de 1 mês. Com shows em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, o astro publicou um vídeo de homenagem a sua estadia no Brasil. Assista abaixo: