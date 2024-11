DA REDAÇÃO Bruno Mars recebe “identidade” gigante com CPF em último show no Brasil

O cantor Bruno Mars compartilhou nesta quinta-feira (7) um vídeo em homenagem ao Brasil após passar mais de um mês no país fazendo sua turnê. O músico aparece na gravação se despedindo do Brasil , com direito a uma suposta "tatuagem" do Cristo Redentor no peito.



Na legenda da publicação feita no Instagram do cantor, ele escreve: "Mais de um mês no Brasil e nunca mais serei o mesmo".

Bruno Mars chegou no Brasil no dia 30 de setembro para uma temporada de 15 apresentações. O cantor fez show no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília.

No vídeo de despedida, Bruno aparece se divertindo no palco e nas cidades brasileiras, um vídeo semelhante ao que ele postou em 2023 após sua apresentação no The Town, em São Paulo. Na nova produção, ele também aparece comendo pão de queijo, dança com fãs e andando na garupa de uma moto.

Durante o vídeo, Bruno canta uma música de funk que diz: "Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão". Ele se arrisca ainda em dizer palavrões em português.

Veja o vídeo