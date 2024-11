Reprodução Juliette comentou a vitória de Trump nas eleições nos Estados Unidos

O jornalista Felipeh Campos voltou a detonar a influenciadora digital e campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire, nesta quinta-feira (07), durante seu programa. A advogada foi duramente criticada por Felipeh após publicar no X, antigo Twitter, uma mensagem lamentando pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais na última quarta-feira (6).



Felipeh começa: "Pessoal, é o seguinte, lá no 'Big Brother Brasil 21', quando ela começa a participar, inclusive, eu ajudei a fazer todo o levante para que ela vencesse. Acreditei nas pautas que ela discutia até mesmo no próprio 'Big Brother'. E aí, quando Juliette cresce no jogo, ganha e vira esse grande fenômeno na internet, temos que dar a mão à palmatória, pois ela é uma grande celebridade na internet. Mas, desculpa, Juliette, ela não tem aptidão para ser uma grande cantora ou uma grande atriz. Que ela se convença em ficar na internet, que é o lugar dela, e ponto final. Não deu certo na televisão. A Globo tentou no 'The Masked Singer', aquele programa agora apresentado pela Preta Gil, tentou colocá-la em várias outras oportunidades, e não deu certo. Ela não tem talento."

Ele continua: "Sabe o que Julieta faz? Outro dia, ela fez uma maquiagem incrível em uma mulher. Vai ser maquiadora, vai surfar onde realmente é preciso e não ficar cavando pautas na internet que ela não domina. A única coisa em que talvez você possa ter um pouquinho de habilidade, meu amor, talvez seja no dinheiro do governo, que possa vir inclusive para o seu bolso. Vamos parar com essa hipocrisia açucarada que você fica mostrando nos programas de televisão. Ah, porque é menina doce, porque é nordestina. Mentira! Agora você é rica, agora você realmente tem o seu padrão de vida. Essa história de xenofobia, nunca sofri graças a Deus. Não tenho preconceito de nada."

Felipeh afirma que a fala de Juliette não faz sentido e que ela não vê nada além do próprio umbigo. "A Juliette é uma burra funcional. Aquele tipo que acredita que está sendo sensacional, mas só está chafurdando na lama. Para mim, ela é uma burra funcional. Ela não é artista, ela não é uma grande celebridade. A única coisa que foi de fato é um fenômeno nas redes sociais, e só. Abra um escritório, meu amor, vai trabalhar como advogada. Faça aquilo que nasceu para fazer: defender os outros ou acreditar em suas próprias possibilidades."

Na publicação que levou Felipeh a fazer dois vídeo para a campeã do BBB21, Juliette diz: "Bom dia, tenho muito medo do futuro das nossas democracias". A influencer não comentou o caso.