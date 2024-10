Reprodução Rafael Cardoso

O ator Rafael Cardoso se manifestou nesta terça-feira (22), através do Instagram, para dizer que nunca agrediu fisicamente a ex-mulher Mari Bridi e os dois filhos, frutos do antigo relacionamento. A declaração acontece após a influenciadora revelar uma medida protetiva contra o ex, bem como um processo judicial envolvendo a guarda dos filhos e outro referente a violência doméstica.

Nas redes sociais, Rafael Cardoso publicou um texto se defendendo das supostas acusações. Vale ressaltar que os processos correm em segredo de Justiça.

"Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles", iniciou o ex-galã da Globo. "Ontem, fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de Justiça. Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. Nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidades sobre meus filhos. O que deixo claro é que nunca foi da minha vontade não os ver", apontou.

Recentemente, o artista revelou que está há mais de um ano sem ver os filhos. No texto, ele sugere que em breve poderá revelar "a verdadeira história" e diz estar com a consciência tranquila.

"Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos. Assim que a Justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa", completou.

Entenda o caso



Rafael Cardoso, ao comemorar os 10 meses da filha Helena, fruto do atual relacionamento, foi bombardeado de críticas por não aparecer com os filhos mais velhos. Os comentários levaram o ator a revelar que está sem contato com os primogênitos.

"Lembrando para os amigos que, se não estou convivendo diretamente com meus outros filhos, não é porque não quero! Então parem de comentar asneiras no perfil, nos comentários! Se não gostou, só deixa de seguir e siga seu caminho!", se defendeu.

A declaração fez Mari Bridi ser alvo de questionamentos sobre o motivo de Rafael não ter contato com as crianças. "Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de Justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher."

A influenciadora alega que a medida protetiva foi concedida para a proteção dela e dos herdeiros. "Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela Justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça."