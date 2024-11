Reprodução/Instagram Rafael Cardoso

O ator Rafael Cardoso se tornou alvo de polêmica nesta semana, após a revelação de que a jornalista Sônia Bridi , a ex-sogra dele, está movendo um processo contra ele. Bridi pediu proteção à Justiça alegando ter sofrido atos de violência praticados pelo ator, o que inclui invasão de domicílio e danos materiais, além de ter se sentido ameaçada.

"Normalmente, quando vejo alguém abusando do poder, isso me tira do sério. Dá vontade realmente de esganar. Eu seguro, na paz. Me tira do sério real. Eu fico nervoso, minha carne treme”, desabafou o ator durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, em 2022.





Na ocasião, Cardoso mencionou que já teve reações explosivas em seu ambiente de trabalho. Ele contou sobre uma situação de bastidores em que perdeu a paciência com a equipe.

"A gente fazendo cena e câmera tirando o fone. Eu falei, ‘meu irmão, vem aqui fazer na frente então, vem aqui fazer no meu lugar. Tá difícil pra você?’. Eu com outro parceiro, não vou nem entrar nesse assunto. ‘Tá difícil de fazer? Você acha que faz melhor? Vem aqui fazer então. Qual foi? Vamos sair eu e tu ali fora então, vamos resolver esse assunto’”, relatou.