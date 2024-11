Juliana Morales Manu Gavassi está grávida do primeiro filho com Jullio Reis

A internet foi pega de surpresa na tarde desta sexta-feira (8) com o anúncio feito pela cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" Manu Gavassi de que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator e modelo Jullio Reis , de 27 anos. A artista de 31 anos está há três anos em um relacionamento com o carioca e foi pedida em casamento em maio deste ano.



Ator e modelo, Jullio é nascido no Rio de Janeiro. Desde jovem, se destacou nas passarelas, trabalhando com marcas como Dolce & Gabbana e Handred. O artista tem desfilado nos últimos anos nas semanas de moda de São Paulo e de Milão.

Em 2015, Jullio se aventurou como figurante no filme "S.O.S.: Mulheres ao Mar 2”. Em 2019, protagonizou o curta-metragem “Homem-Peixe”. Entretanto, seu papel de destaque será como Cazuza no longa “Homem com H”, que traça a história de Ney Matogrosso.

O modelo é discreto nas redes sociais, possuindo cerca de 40 mil seguidores no Instagram. Nas publicações, costuma fazer declarações a noiva, a chamando de "momô".

Início do relacionamento

Manu e Jullio se conheceram em 2021, após um amigo da ex-BBB afirmar que o modelo tinha tudo para ser o grande amor da vida dela. A artista afirma que logo no primeiro contato que teve com ele, ela se apaixonou.

O casal teria passado cerca de sete horas no telefone conversando em ligação, antes mesmo de se conhecerem.

Após o início do namoro, Manu começou a fazer declarações ao namorado nas redes sociais, sempre dizendo que ele é o amor da sua vida. Na publicação em que anunciaram o noivado, Manu escreveu: "Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história.”