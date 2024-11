Instagram Manu Gavassi compartilhou a foto da barriguinha em seu perfil

Mais uma gravidinha na área! A cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" Manu Gavassi, de 31 anos, pegou os seguidores de surpresa ao anunciar nesta sexta-feira (8) que está esperando o seu primeiro filho .



Manu está grávida do modelo e ator Jullio Reis, de 27 anos, com que está em um relacionamento desde 2021 e que ficou noiva no início deste ano.

O anúncio da gravidez foi feito através das redes sociais do casal, em uma publicação em collab . Na postagem, Manu escreve: "5 meses de (ainda mais) amor ❤️".

Nas fotos compartilhadas, Manu aparece com uma blusa de manga comprida levantada para mostrar a barriguinha, sorrindo e olhando para frente. Numa segunda foto, ela está com o noivo e os cachorros em frente ao espelho e sentada no chão. Veja as imagens:





Os seguidores da cantora a parabenizaram nos comentários. A cantora Linn da Quebrada escreveu: "AAAAAAAHHH QUE TUDOOOO ❤️ muito, muito feliz por vocês". A colega de confinamento Marcela McGowan disse: "Ahhhhhh que coisa mais lindaaaaaa! Felicidades para vocês".

Já uma seguidora fez uma pequena declaração para a artista: "Caiu uma lagriminha aqui, Manu, vou dar um voo em dança aérea com uma música tua e você se preparando para o voo mais bonito de uma mulher-pássaro".