Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (07), ao compartilhar um vídeo no Instagram no qual faz duras críticas à geração mais jovem e ao uso dos benefícios sociais no Brasil.

"Uma geração que acha que a vida é brincadeira", iniciou Jojo, em tom contundente. "Uma geração que não me representa, que não trabalha, não estuda e vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce", afirmou.





Para ela, muitos jovens só despertarão para a realidade quando enfrentarem dificuldades maiores. "Eles só vão acordar para a vida quando der uma m****", completou.

Em seguida, Jojo fez uma crítica ao uso do Bolsa Família, mencionando que algumas pessoas fazem filhos como uma forma de garantir o benefício. "Sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. 'Ah, porque eu vou receber Bolsa Família'. É assim que elas fazem, o povo se assegurando no Bolsa Família", disse.

A cantora ainda questionou a forma como o auxílio está sendo utilizado, afirmando que muitos estão mais preocupados com estética e lazer do que com a real utilidade do benefício.

"600 reaizinhos, vou ali, vou fazer isso, unha, cabelo, está todo mundo com bronze em dia, cabelo em dia, lookinho, cabelinho na régua com auxílio. Mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam", disparou.

Jojo, que tem 27 anos, também revelou que está considerando deixar o Brasil devido à situação do país. "Se minha vida caminhar do jeito que está, graças a Deus, muito bem, eu vou meter meu pé", declarou.

Ela ainda mencionou uma visão pessimista sobre o futuro do país, comparando o Brasil a uma possível crise semelhante à de outros países latino-americanos. "Estamos caminhando para ser uma Venezuela", lamentou.

A artista, que tem se mostrado cada vez mais alinhada com a direita política, finalizou o desabafo dizendo que é vista por muitos como uma pessoa ignorante por suas opiniões, mas reafirmou sua posição.