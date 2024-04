Reprodução/Instagram Leticia Spiller surge sem roupa em cachoeira e chama a atenção

Nesta terça-feira (23) Leticia Spiller curtir o Dia de São Jorge com um banho de cachoeira.

A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores.

Nas imagens, a artista aparece sem roupa enquanto aproveita a água em meio a natureza. O registro deixou evidente a tatuagem das costas.

"Todo axé da natureza! Salve Jorge! Ògún yè!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios.

"Sereia", comentou uma; "Que belezura", declarou outro; "Você é uma mulher perfeita e maravilhosa", disse um terceiro; "Você e a natureza se completam", disparou mais um.





