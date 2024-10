Foto: Sony Music Gusttavo Lima sobre empresas de apostas: "Vão ter que prender o país inteiro"





O astro sertanejo Gusttavo Lima teve seu nome incluído recentemente na Operação Integration , que quase levou o artista à prisão. A operação investiga crimes como lavagem de dinheiro.

De acordo com o site Migalhas , Gusttavo Lima enfatizou sua honestidade e como seus pais o orientaram ao longo de sua vida.





“Eu acho que quem não deve nada grita, sabe? Quem deve, se cala. E eu não vou calar porque eu não devo nada", iniciou o cantor. "Eu sou um cara honesto, uma coisa que eu tive na minha vida foi honestidade do meu pai e da minha mãe.

Minha mãe lavadeira e meu pai tratorista, eu tenho muito orgulho, a única coisa que eles me deram, a coisa mais valiosa que vai servir, eu tenho fé em Deus que vai servir para mim, é a minha honestidade”.

Sobre ter sua prisão decretada pelas autoridades, Gusttavo Lima questionou sobre os contratos com as bets, na qual considera que, se as autoridades tiverem que atuar quem manteve contrato com empresas de apostas, elas terão "que prender o país inteiro".

“Gusttavo Lima fez contrato com bet? Fez! Quantos anos artistas fizeram? Quais programas de televisão fizeram? Quantas televisões fizeram? Todos os times de futebol fizeram. Então, você vai ter que mandar prender um país inteiro. Não é

justificando que não haja justiça para isso, tem que haver justiça e quando se há (algo errado), se identifica algo que tá chamando atenção, investiga”, afirmou o sertanejo.

Sobre o pedido de prisão o qual foi inserido, Gusttavo Lima revelou que ficou surpreso: “Contra documento, não há argumento. A gente tem toda a documentação, todos os contratos, notas fiscais. Nós temos tudo ainda perguntei

para o advogado: ‘Doutor, mas o que que a gente fez de errado?’ e ele falou: ‘Gusttavo, simplesmente não tem como explicar’. A gente enviou todo o nosso material para a Justiça do Pernambuco, que sequer na primeira parte foi analisada, né? Depois eu me surpreendo com um pedido de prisão. Quando a polícia civil foi no nosso escritório, a gente tava na Grécia e o Dr. Cláudio ainda ligou para a equipe lá da polícia. Ele explicou onde estava tudo, nota fiscal, contrato” , explicou.

E concluiu: “Então assim a gente tá desde o começo de boa fé agora fazer esse essa nuvem toda como seu Gustavo fosse o culpado de tudo isso eu acho isso uma grande loucura”.