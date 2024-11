Reprodução/Globo Humberto Martins

























Galã de televisão há mais de três décadas, Humberto Martins se prepara para um novo desafio no cinema: interpretar o vilão Coronel Ernani em O Auto da Compadecida 2, que estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro, a data do natal. O ator de 63 anos, conhecido por seus papéis de mocinho, aparece totalmente transformado como o fazendeiro da cidade fictícia de Taperoá, na Paraíba, onde se passa a história.

Ao falar sobre o novo trabalho, em entrevista ao Extra, Humberto Martins revelou que o personagem exige uma interpretação bem diferente das que já fez. "É um personagem sem escrúpulos, cruel", afirmou o ator.





Atualmente morando na Flórida, Estados Unidos, Humberto Martins divide seu tempo entre a tranquilidade do interior americano e seus compromissos profissionais no Brasil. Ele comentou sobre a rotina no país no exterior, onde reside com a filha Thamires, personal trainer, o genro americano e os netos.

"Hoje tenho uma vida gostosa, moro num lugar muito tranquilo. Sinto saudade do Brasil, sim, principalmente da praia do Rio para pegar onda, mas sempre que posso, dou um rolê de bicicleta por aqui", contou o ator, em entrevista ao Aloha Podcast, em março deste ano.