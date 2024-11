Reprodução Instagram - 8.11.2024 Yasmin Brunet com vestido decotado nas costas

Yasmin Brunet, de 36 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (7) para compartilhar alguns cliques com uma peça que viralizou entre os internautas. Trata-se de um vestido longo azul que chamou a atenção pelo corte nas costas, com um decote que vai quase até a bunda.







"Dia muito especial", escreveu a ex-mulher de Medina como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos registros publicados por ela, as tatuagens e marquinhas de bronzeado também foram evidenciadas. A loira ainda ostentava acessórios de luxo, como pulseiras, anéis, brincos e colares.





Os fãs da ex-sister do "Big Brother Brasil 2024" rasgaram elogios a ela. "Não canso de babar e admirar", escreveu uma usuária do Instagram. "Rainha maravilhosa", destacou outro. "Linda demais", prosseguiu uma terceira. "Sorriso mais lindo do mundo todo", acrescentou uma quarta. "O vestido lindo, a pele linda, o cabelo lindo, tudo lindo", disse ainda um quinto.





Críticas ao rosto

Recentemente, a modelo veio a público rebater comentários negativos que tinha recebido desde que emagreceu. Alguns internautas acusavam a também atriz de ter feito algum procedimento estético na face, algo que ela negou em meio à repercussão do caso.





"Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", explicou à época por meio dos stories do Instagram.