Reprodução/Instagram Bruno Mars em BH

O comerciante Ronaldo Teixeira , mais conhecido como "Ronaldo Laçador", viu sua vida mudar em questão de dias. Tudo começou com uma visita inesperada do cantor americano Bruno Mars ao seu bar, em Belo Horizonte, na última terça-feira (5).

De acordo com o jornal O Tempo, de Minas Gerais, o local, que começou em 2001 como uma pequena casa de carnes e foi transformado em bar em 2022, agora passará por uma reforma completa oferecida pela Ambev e também será cenário para um comercial de TV. Tudo graças à repercussão da visita de Mars.





Aos 62 anos, Ronaldo está empolgado com as transformações que estão por vir. "Fiquei sem palavras, ainda não sei o que esperar. Nem tenho conseguido comer direito por causa da ansiedade", revelou na entrevista, emocionado. Na ocasião, ele explicou que o bar é o seu sustento e que toda sua vida foi construída ali, sendo conhecido por toda a comunidade local.

As melhorias no espaço incluirão novas cadeiras, mesas, uma cervejeira e uma fachada renovada. A novidade também abriu portas para que Ronaldo participasse de uma gravação comercial na última sexta-feira (8), junto com um sósia de Bruno Mars. "Com isso, espero até conseguir dar um trato na minha casa e arrumar meus dentes, que são o cartão de visitas", sonha.

Diante da fama repentina, sua família decidiu aproveitar o momento e contratou uma agência de marketing para potencializar a imagem do "Bar do Laçador". Ainda de acordo com o jornal, entre os planos estão a criação de uma logomarca para o bar, um totem para fotos e o fortalecimento da marca no ambiente digital.