Reprodução: Instagram Ana Hickmann em mansão

A mansão que Ana Hickmann morava com ex-marido, Alexandre Correa, foi colocada à venda . O casarão está localizado em Itu, no interior de São Paulo. De acordo com informações do jornal O Globo, a propriedade está avaliada em mais de R$ 40 milhões. Leia abaixo informações da mansão e veja fotos do imóvel.

O local possui 6.100 metros quadrados, mas apenas 1.600 metros quadrados são de área constrúida. A mansão possui 6 suítes com finalização com mármore, duas suítes para visitantes e uma suíte master. Além disso, a casa conta com piscina, cinema, sala de ginástica, spa, bar molhado com piscina aquecida, elevador panorâmico e adega.









O imóvel também possui um jardim, casa da árvore, terraço coberto para piscina, salão de festas para 150 convidados, com copa e banheiros, gerador de energia próprio e, toda a casa possui automação.

Por fim, a casa da apresentadora conta com uma área externa, que possui uma garagem coberta para 8 carros, estacionamento descoberto para 10 carros e área de serviços. Informações sobre outros cômodos da mansão de Ana Hickmann estão disponíveis nas redes sociais .

