Reprodução: Instagram Anya Taylor Joy, Sandra Oh e Adam Scott estão entre os nomes confirmados

A CCXP divulgou uma lista com alguns nomes confirmados para a edição de 2024. O evento nerd , que acontece anualmente na cidade de São Paulo, já garantiu mais de 30 nomes para a feira deste ano.

Sandra Oh, Anya Taylor-Joy e Adam Scott estão entre os artistas internacionais que virão ao Brasil divulgar seus respectivos trabalhos. No evento, a vinda dos astros é separada pelo streaming e distribuidora para a qual eles trabalham. A seguir veja a lista de 2024 (até o momento) por categoria .

Apple TV+

Anya Taylor-Joy e Miles Teller são os principais nomes do streaming da Apple. Eles irão divulgar "Entre Montanhas", novo filme da plataforma. Na trama, eles interpretam dois agentes que tentam combater uma ameaça ainda não identificada. Adam Scott, Brit Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman irão participar do painel de "Ruptura", série da Apple TV+.

Prime Video

No streaming da Amazon, Sandra Oh e Gillian Jacobs virão ao Brasil para falar da animação "Invencível", na qual as duas são dubladoras. Além das artistas, Robert Kirkman , criador da série, também conversará sobre a obra. Os atores Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varana estarão no painel para divulgar o filme "Culpa Tua".

Alan Ritchson e Maria Sten são outros dois nomes confirmados no evento. Juntos com o criador, Lee Child , eles falaram sobre "Reacher", série de ação que terá uma terceira temporada no ano que vem. Para o Brasil, Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell estarão no evento para divulgar a obra "Tremembé".

Já em "Roda do Tempo", Josha Stradowski, Madeleine Madden e Rafe Judkins virão à CCXP para conversar a respeito da série. Além deles, Tim Miller e Dave Wilson estarão no evento para promover "Secret Level, animação de curtas focados em universos de jogos famosos.

Paramount Pictures

Para a divulgação de "Sonic 3", Ben Schwartz, James Marsden e Tika Sumpter estarão na feira nerd. Fora os atores, Jeff Fowler, Neal Mortiz e Toby Ascher também compõem o elenco de pessoas envolvidas na obra que virão ao Brasil.