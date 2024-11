Mavi Faria Christina Aguilera vai se apresentar no Brasil pela 1ª vez em 2025





Christina Aguilera , famosa pelos hits "Lady Marmalade" e "Genie in a Bottle" , fará uma apresentação no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro , na Farmasi Arena.

A venda geral dos ingressos começará nesta sexta-feira (8) , através da Eventim. Os preços variam de R$ 225 (cadeira N3, meia-entrada) a R$ 790 (pista premium, inteira).

Christina Aguilera também se apresentará no CarnaUOL, em 8 de fevereiro de 2025. A informação foi confirmada pelas redes sociais do evento, que acontece anualmente para celebrar a música durante o feriado nacional. A próxima edição ocorrerá em São Paulo, no estádio Allianz Parque .

O nome principal do line-up divulgado conta com a cantora americana, o rapper Sean Paul e o DJ Steve Aoki. Além disso, entre os nomes nacionais foram anunciados Ana Castela, Matuê, Belo e Tony Salles.