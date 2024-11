Reprodução/Instagram O dermatologista optou por remover a tatuagem com o nome da ex-esposa

A influenciadora digital e ex-peoa da "A Fazenda 15" Jenny Miranda anunciou nesta quinta-feira (7) que está tentando engravidar do marido , o médico dermatologista Fábio Gontijo.

A informação foi dada em entrevista à jornalista Fábia Oliveira. Segundo a colunista, Jenny, que é mãe da influenciadora digital Bia Miranda, de 20 anos, e de Enrico Gontijo, de 6 anos, afirmou que retirou o Dispositivo Intrauterino (DIU) para tentar engravidar novamente: "Tinha o DIU há 6 anos, assim que eu tive o Enrico eu coloquei, e agora faz um mês que eu tirei”.

Jenny afirma que o marido está animado com a ideia de ter mais um filho com a influenciadora e diz que ele chegou a colocar o DIU em um cordão em seu pescoço assim que ela o tirou. "Agora estamos aí, tentando né pra ver se a família cresce”, comemorou.

Segundo Fábio, ele sempre quis ser pai e espera que a esposa engravide de gêmeos: "Sempre tive o sonho de ser pai e já falava isso com a Jenny há muito tempo. E agora nessa nossa nova fase decidimos começar a preparar o terreno para aumentar a nossa família. E espero que venham gêmeos!”

A influenciadora afirma que está com acompanhamento médico para que tenha uma gestação mais saudável, uma vez que ela tem 37 anos: "Estamos fazendo acompanhamento com a obstetra porque sabemos que é um pouco mais difícil engravidar por eu já estar com 37 anos. Por isso, estamos com um acompanhamento mais de perto! Estamos ansiosos para aumentar a família”.