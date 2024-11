Reprodução: @inaracamp/Instagram Acampamento luxuoso no qual Mari Gonzalez e namorado estão hospedados

Mari Gonzalez e Pipo Marques aproveitaram o momento de descanso no deserto do Agafay, situado no Marrocos . Na manhã desta quarta-feira (06), a ex-BBB e o cantor chegaram ao acampamento Inara (ou Inara Camp na grafia original) e tomaram um café da manhã luxuoso .

"Vamos para uma nova experiência no deserto [...] Recepcionados com chá. Aqui eles tomam muito", explicou ela. "Chegamos no Inara e vamos comer agora. Olha o sol que está. Piscinha, já quero", aclamou.

O local possui um terreno de 21 hectares, além de ser estruturado com tendas, suítes e serviços de quarto de alta categoria. Além disso, o acampamento possui uma piscina bioprojetada. As atividades para os hospédes também é um chamariz: passeio de quadriciclo, ioga, oficina de cerâmina e a ida a safáris são alguns dos luxos que o acampanhamento fornece.

De acordo com dados do site oficial do Inara, as diárias saem de R$ 1800 até R$ 12 mil, maior preço do acampamento. Nessa categoria, há alguns privilégios em relação aos outros pacotes, como uma massagem para o casal, almoço e estadia de duas noites no alojamento.

Acampamento luxuoso no qual Mari Gonzalez e namorado estão hospedados Reprodução: @inaracamp/Instagram