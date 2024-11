Foto: Divulgação Ivete, Xamã e Ana Castela são alguns dos nomes que irão comparecer ao evento

O tradicional Festival de Verão Salvador irá ocorrer nos dias 25 e 26 de janeiro de 2025 . Na próxima edição, nomes como a sertaneja Ana Castela , o artista Xamã e Alok são algumas das atrações que irão se apresentar no evento.

No primeiro dia de festival, a cantora do feminejo irá performar com o rapper. Enquaanto isso, no set eletrônico, o DJ ficará responsável pelo som. Já o grupo Só Pra Contrariar fará um show com a presença de Alcione .

No segundo dia, que será um domingo, Ludmilla e Ivete Sangalo irão levar o pop para o palco do Festival de Verão Salvador. Além delas, Jão e Gustavo Mioto também se apresentarão no local. Fora os nomes já revelados, o line up ainda terá outros artistas divulgados ao longo do mês de novembro.

Serviço : data : 25 e 26 de janeiro de 2025. Local : Parque de Exposições de Salvador. Abertura das vendas de ingressos : Quarta-feira, 6 de novembro, às 12h. Caso queira comprar on-line, clique aqui .

Para compras presenciais, o endereço é Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores), no 2º piso do Shopping da Bahia (loja Boratickets).

Valor dos ingressos

Os ingressos são divididos em duas categorias: individual e passorte. Para as compras de apenas um dia, os valores são: pista: R$ 100 (inteira) e R$ 60 (meia solidária) e R$ 50 (meia). Camarote: R$ 190 (preço único).

Caso o comprador opte pelos dois dias do festival, o "passaporte" é a melhor opção: pista: R$ 170 (inteira), R$ 102 (meia solidária) e R$ 85 (meia). O camarote do evento custa R$ 342 (preço único).