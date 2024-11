Reprodução/Instagram Gil do Vigor elenca queridinhos do 'BBB 24' e não cita brothers famosos









Nesta quarta-feira (06), Gil do Vigor usou suas redes sociais para criticar a alta do dólar após a vitória de Trump . Em sua publicação, ele compartilhou uma foto sua ao lado da cotação do dólar e desabafou: “O Brasil está lascado.”





Atualmente, o influenciador digital reside nos Estados Unidos. Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos e assumirá novamente como presidente do país, após conquistar 277 delegados nesta quarta-feira (6), segundo projeção da Associated Press (AP). Esta é a primeira vez que os EUA elegem um presidente condenado judicialmente.

Além dos estados tradicionalmente republicanos, Trump conquistou o apoio de estados-pêndulo como a Carolina do Norte, a Geórgia e a Pensilvânia.

Barrado na imigração

Instagram Gil do Vigor compartilhou em seu Instagram





O economista e ex-participante do " Big Brother Brasil 21" Gil do Vigor veio às redes sociais nesta segunda-feira (4) para relatar um perrengue que enfrentou ao tentar voltar aos Estados Unidos . O influenciador digital atualmente mora no país e afirma que quase foi barrado pela polícia norte-americana enquanto passava pela imigração.

Gil, que está cursando o seu PhD em Economia na Califórnia, explica que o perrengue começou logo pela manhã desta segunda-feira, quando precisava chegar cedo nos Estados Unidos para não perder a aula: "Cheguei aqui nos EUA às 5h da manhã, pois tenho aula às 8h, e a imigração me barrando”, começou.

“Sério, às vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Real oficial. Não vou suportar isso sempre, é sempre uma humilhação”, disparou o influenciador.

Algumas horas depois, o ex-BBB surgiu nas redes em casa e tranquilizou os seguidores informando que estava tudo certo: "Tomar um banho, pois tenho apenas 50 minutos para chegar à universidade. E assim, seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que a nossa terra, amo meu Brasil”.