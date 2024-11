Reprodução/Instagram Lexa e a enteada

Lexa , que está nos Estados Unidos para comprar o enxoval da primeira filha, Sofia , tem enfrentado críticas nas redes sociais sobre seu relacionamento com a enteada, Cecília , de nove anos, fruto de um relacionamento anterior do noivo, Ricardo Vianna .

As críticas surgiram após o chá revelação da cantora, onde internautas questionaram a ausência da menina na viagem. Lexa havia sido acusada anteriormente por parte do público de ter ignorado a menina do evento.





Além disso, a cantora foi criticada por cair no chão enquanto interagia com a menina, o que gerou especulações sobre a relação entre elas. Em resposta a uma seguidora, Lexa explicou que a menina foi presenteada com uma viagem anterior a Orlando, acompanhada da avó e da tia.

"Ela não veio, mas da última vez que veio foi presente meu de aniversário para ela. Inclusive, nem o pai, nem a mãe puderam vir. Ela veio acompanhada da avó, da tia e de mim. Fomos em todas as montanhas-russas e foi muito legal", disse a artista.

Lexa também falou sobre a emoção que sentiu durante o chá-revelação e reafirmou o amor que sente pela enteada. Ela também explicou que não teve a intenção de possivelmente ferir a menina quando caiu com ela ao chão.

"As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha", explicou.

Ela ainda completou: "Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa Sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra".