Instagram/@lexa 05/11/2024 Lexa desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval de Sofia





Esperando sua primeira filha, Lexa compartilhou nesta terça-feira (5) em suas redes sociais que desembarcou em Orlando , nos Estados Unidos , para fazer o enxoval de Sofia , fruto de seu relacionamento com o noivo, o ator Ricardo Vianna.

A cantora prometeu mostrar aos seguidores as compras para a filha e mencionou os enjoos que tem enfrentado durante a gravidez. “Cheguei em Orlando! Diferente da maioria das grávidas, meus enjoos começaram tardiamente. Vai entender… no meu caso, só resta aceitar", escreveu.

Acompanhada do noivo e da amiga Gabi Luthai , Lexa também comentou sobre sua alimentação: "Estou uma grávida zero exemplo. Nunca fui de comer besteira, mas agora, no início, só consigo comer o que me apetece. Comecei a comer hambúrguer e outras besteiras, quando sempre fui de comida caseira. Vou precisar me controlar para não engordar muito, porque não é saudável."

Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre a vida de “viajante” da filha: “Terceira viagem de Sofia! Já foi para Curaçao, Colômbia e agora Estados Unidos. Filha, sua realidade é bem diferente da minha, essas crianças são todas chiques!”