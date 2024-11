Reprodução: Instagram Lexa ligou de vídeo para as amigas

Lexa mostrou a reação de algumas amigas à notícia de que está grávida de seu primeiro filho com Ricardo Vianna , na manhã desta sexta-feira (1º). Anitta, Bruna Griphao, Pocah, Gabi Luthai, Tatá e Bruna Nascimento receberam ligações da cantora, que contou sobre a gestação.



A reação de Anitta viralizou por conta da expressão de choque da cantora. A musicista também começou a pular e a comemorar com o ocorrido. Além disso, as outras celebridades vibraram ao lado da mamãe de primeira viagem. Bruna Griphao, por exemplo, comemorou a surpresa direto da praia. "Com vocês… as titias lindas do meu baby. Muito amor por vocês minhas amigas amadas!", iniciou.

"Faltaram algumas amigas aqui, mas cada uma correspondeu da maneira mais linda possível. Me emocionei com a reação de vocês!", complementou Lexa. Nos comentários, a amiga de longa data escreveu: "Miga eu quero esse vídeo com som pra geral ver eu adivinhando antes de você falar", disse a Girl From Rio. "Amiga, eu te amo! Amo sua família! Ver você feliz me deixa feliz", afirmou Gabi Luthai.

Após a publicação, os seguidores de Lexa se emocionaram com o companheirismo que as amigas possuem com a artista pop. "Anitta é a melhor pessoa que se pode ter ao lado! Olha essa reação!", opinou um usuário. "É sobre ter amigas que reagem na mesma intensidade que você", acrescentou um segundo.