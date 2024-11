Reprodução/Instagram Ricardo Vianna, Lexa e a enteada da cantora

Lexa , que recentemente revelou estar à espera da primeira filha, se viu no centro de uma polêmica após a celebração do chá revelação no último domingo (3). Em um momento de grande emoção ao descobrir que o bebê é uma menina, a cantora se jogou no chão, levando junto a enteada Cecília , de nove anos, filha de Ricardo Vianna , noivo da artista e pai da menina, que estava ao lado do casal durante a revelação.

Internautas comentaram que Lexa teria sido indiferente com Cecília, e alguns questionaram o comportamento da cantora, alegando que a garota parecia ter sido excluída do momento especial. "Lexa foi a típica madrasta, sem noção. A menina toda feliz querendo fazer parte do momento; ainda bem que tem um pai excelente”, criticou uma pessoa. Outras pessoas também expressaram a mesma opinião, sugerindo que Cecília não foi incluída na celebração.





Após as críticas, Lexa se manifestou por meio das redes sociais, destacando o vínculo próximo e afetuoso que compartilha com a enteada. “As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. É minha primeira filha, gente, eu estava inquieta, tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha", desabafou a cantora, explicando que a reação foi espontânea e sem intenção de causar desconforto.

Ricardo Vianna, pai de Cecília e noivo de Lexa, também saiu em defesa da cantora. Ele se pronunciou nas redes sociais, lamentando os comentários negativos que a amada recebeu. "Eu sou uma pessoa um pouco desligada da internet, mas acho que isso é feio. Julgar uma reação natural é muito triste, ainda mais em um momento tão lindo para a nossa família", escreveu ele. Vianna afirmou que Lexa e Cecília têm uma relação “maravilhosa”, e que a filha é muito próxima da madrasta.

Ele ainda ressaltou o amor que as duas compartilham: "Todo mundo que convive com a gente vê o amor que uma sente pela outra. A Ciça estava onde devia estar porque é apaixonada pela Lexa”, finalizou o ator, pedindo que as pessoas reavaliem as críticas.