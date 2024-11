Reprodução Instagram - 6.11.2024 João Gomes e Ivete Sangalo

João Gomes, de 22 anos, recebeu uma invertida de Ivete Sangalo quando fazia um show e encontrou a ex-técnica do "The Voice". O sertanejo estava alcoolizado e foi repreendido pela artista. "Eita bronca da febre", avaliou ele.







Durante participação no "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow" na última terça-feira (5), o cantor disse que ficou "um tempão sem beber" após ser repreendido pela veterana e afirmou que respeitou a orientação dada por ela.





"Eu estava indo tocar e estava todo mundo na alegria e eu comecei a beber, né? Aí ela: 'Você ainda vai tocar hoje?' E eu disse: vou. Aí ela pegou e falou bem assim: 'Como você está bebendo nesse tanto, menino?'.", relembrou ele.





Cantor jovem



O marido de Ary Mirelle ainda entregou que tinha dificuldades em lidar com a carreira na juventude. "Eu não sabia lidar, não é com a fama, eu sempre fiquei muito tranquilo com as pessoas. Sempre trato as pessoas do mesmo jeito daquele tempo. Como músico, como cantor, a gente precisa ter uma certa disciplina. A gente não quer se meter em certos lugares onde a gente se mete sem querer", acrescentou.