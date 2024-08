Reprodução Bruno Gagliasso relembra pegação com Danielle Winits em conversa com atual esposa

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank receberam a atriz Danielle Winits como convidada do programa "Surubaum", transmitido no YouTube. No bate-papo sobre relacionamentos, o trio relembrou o noivado relâmpago entre Gagliasso e Winitis, assim como uma ficada casual no carnaval de 2005.



No início dos anos 2000, Bruno Gagliasso e Danielle viveram um romance intenso e breve. Eles anunciaram o namoro em 2003 e nove meses depois ficaram noivos. Apesar disso, a dupla nunca subiu ao altar, terminando o relacionamento no ano seguinte.

Com a memória aguçada, Giovanna Ewbank resgatou o envolvimento amoroso durante o programa em que falavam de sexo após o término. "Eu lembro de uma de vocês, saiu em tudo quanto é revista. Saiu em todas as capas os dois no camarote", comentou.

O episódio citado por Ewbank refere-se ao carnaval de 2005, quando Bruno e Danielle Winits foram flagrados trocando carícias em um camarote durante o Desfile das Campeãs no Rio de Janeiro.

Na época, o assunto dominou os noticiários devido à dupla ter tentado despistar os paparazzis. Danielle Winits namorava o modelo Cássio Reis e teria o traído com o então ex-noivo.

Diante da lembrança polêmica, Gagliasso apontou: "Nós éramos jovens". Danielle Winits, por sua vez, brincou: "Você era, né?". A atriz é oito anos mais velha que o ex-companheiro.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Léo Fuchs Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank em novas fotos no Instagram Reprodução/Instagram Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e a filha Titi Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Léo Fuchs Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Léo Fuchs Reprodução/Instagram