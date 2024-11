Reprodução: Instagram Oasis

O grupo Oasis causou furor nas redes sociais ao anunciar a vinda ao Brasil. A banda confirmou que virá ao país com a nova turnê e divulgou as datas para o público: 22 e 23 de novembro de 2025 . Os shows acontecerão no estádio do Morumbis , em São Paulo.

"O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve", brincou o comunicado emitido pela banda. No vídeo especial que a formação musical publicou, eles mostram o show que fizeram no Brasil, em 2001.

Além do Brasil, durante sua passagem pela América Latina, o Oasis também fará mais duas em Buenos Aires, na Argentina; e uma em Santiago, no Chile.

A venda geral dos ingressos abre no dia 13 de novembro, às 10h (horário de Brasília). Os preços das entradas custam R$ 295 (meia-entrada da arquibancada) a R$ 1.250 (inteira da cadeira superior). Além disso, estão disponíveis ingressos na modalidade Fan Ticket, que garante acesso ao evento em um setor que só será revelado na data do show.

Vale lembrar que esses são limitados e é preciso efetuar um cadastro no site oficial da banda . Para completá-lo é preciso preencher seus dados e responder a seguinte pergunta: "Em quantos países da América do Sul o Oasis já fez shows?" A alternativa correta é cinco . A banda britânica já passou pela Argentina, Brasil, Chile, Peru e Venezuela.

O cadastro para a pré-venda pode ser feito neste linlk aqui .

