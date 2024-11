Reprodução Instagram/ Record TV Raquel Brito

Desclassificada de "A Fazenda 16" por problemas de saúde, Raquel Brito, de 23 anos, resolveu vir a público rebater comentários que recebe por conta de algo que marcou a passagem dela no reality rural da Record TV: a coceira que ela tinha na região íntima.







Na última segunda-feira (4), a irmã de Davi Brito usou os stories do Instagram para se defender. A ex-peoa ainda explicou aos fãs o motivo que a fez ficar com a alergia durante o confinamento no programa apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli.





"Vou tornar a dizer aqui quantas vezes for preciso, tenho alergia a gilete. Sou mais higiênica que muita gente, quem tem alergia sabe o que é. Não tem coceira, não?", repreendeu ela, que atribui o surgimento da coceira com a depilação e o uso da gilete.





"Imagino que façam esses comentários a fim de me colocar para baixo ou trazer uma péssima imagem de uma coisa que não sou. O pior é cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", desabafou.