Divulgação Marília Mendonça

Aclamada como uma das vozes mais influentes do feminejo no Brasil, Marília Mendonça , carinhosamente conhecida como "Rainha da Sofrência", continua a impactar a indústria da música mesmo após sua trágica morte em um acidente aéreo em novembro de 2021. Sua presença marcante permanece viva nas rádios e plataformas digitais, onde suas músicas seguem ressoando entre os fãs.

Marília Mendonça fez história ao se tornar a primeira artista brasileira a atingir a impressionante marca de 10 bilhões de reproduções no Spotify . Além disso, seu canal no YouTube , que conta com mais de 26 milhões de inscritos, já ultrapassou 500 milhões de visualizações em diversos clipes, consolidando seu legado na música brasileira.





Entre os clipes que superaram 500 milhões de visualizações, “Bem Pior Que Eu” se destaca com 688 milhões de acessos. Outras faixas como "Vou Ter Que Superar", "Infiel" e "Bebi Liguei" também figuram entre os grandes sucessos da cantora, refletindo sua capacidade de tocar o coração dos ouvintes com letras que abordam empoderamento feminino e as complexidades dos relacionamentos.

O DVD "Todos Os Cantos", gravado em várias capitais do país, é um dos projetos mais renomados da artista, apresentando sucessos como "Ciumeira", "Bem Pior Que Eu" e "Todo Mundo Vai Sofrer". Durante a pandemia, ela estabeleceu um recorde ao realizar a live musical mais assistida na história do YouTube, com 3,3 milhões de acessos simultâneos, destacando ainda mais seu apelo popular.