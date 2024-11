Twitter Fãs ficaram revoltados ao ver o nome da cabtora em uma "lápide" de Halloween

A família da cantora Marília Mendonça acionou a Justiça para notificar uma unidade da rede de fast-food Subway, em Manaus, no Amazonas, devido a uma imagem de uma decoração de Halloween que cita o nome da artista, que morreu aos 26 anos, em 2021, vítima de um acidente de avião.



Segundo as informações do jornal O Globo , os representantes jurídicos da família do artista estão entrando com uma ação na Justiça contra a unidade. Eles alegam que a ação causa dano à imagem e ao nome de Marília, que a utilizou sem a devida autorização.

Nas imagens que circulam as redes sociais, é possível ver a unidade decorada para o Halloween com balões e lápides com nome de pessoas famosas. Além de Marília, quem também teve sua "lápide" pintada foi o cantor de pop Michael Jackson (1958-2009).

Para os fãs da cantora sertaneja, trata-se de uma "brincadeira de mau gosto". Uma pessoa no X, antigo Twitter, escreveu: "Uma lápide como decoração? Marília merece respeito".

A rede de fast-food se manifestou sobre o caso em uma nota à imprensa: "Esclarecemos que o incidente em questão foi um caso isolado, realizado por um de nossos franqueados, e que estamos tratando a situação com a máxima seriedade e atenção. Lamentamos profundamente que essa ação possa ter causado desconforto ou ofendido os fãs e admiradores".

Eles continuam dizendo que já tomaram as "medidas cabíveis" e que a decoração não foi autorizada pela matriz: "Estamos comprometidos em promover um ambiente positivo e acolhedor para todos em nossas lojas. Agradecemos a compreensão de todos".